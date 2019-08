Stummer Protest nach Massaker von El Paso.

Quelle: Christian Chavez/AP/dpa

Nach den beiden Bluttaten in den US-Staaten Texas und Ohio mit 29 Toten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl ausgesprochen. "Die Grausamkeit und Abscheulichkeit dieser Taten bestürzen uns alle zutiefst", erklärte Merkel in einem Kondolenztelegramm an US-Präsident Donald Trump. Das teilte die Bundesregierung mit.



Sie habe die Nachrichten von den Angriffen in El Paso und Dayton "mit großer Bestürzung und Trauer vernommen", erklärte Merkel.