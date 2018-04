Vorstandschef Krüger zählt in seiner Rede erstmal auf, was die USA BMW alles verdanken. "Insgesamt sorgt die BMW Group in Amerika für fast 70.000 Arbeitsplätze", so Krüger. Außerdem werde man in den kommenden drei Jahren weitere 600 Millionen Euro in das Werk in Spartanburg investieren. "BMW ist der größte Autoexporteur der USA", sagt er dann noch, nicht ohne den Hinweis, diese Zahlen kämen aus dem US-Handelsministerium. Letzteres hätte süffisant klingen können, tat es aber nicht. Erstens ist Harald Krüger kein begnadeter Redner, und zweitens überlässt man Gefühlsregungen wohl doch lieber US-Präsidenten.