BMW-Chef Harald Krüger auf der DLD-Konferenz in München.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Der radikale Wandel der Autobranche lässt die Hersteller laut BMW-Chef Harald Krüger auf Sicht in die Zukunft fahren. "Auf einen Zeitraum von zehn Jahren ist keine Vorhersage möglich", sagte Krüger auf der DLD-Konferenz in München. Die Entscheidungen für diese Zeit müssten aber heute getroffen werden.



Seine Herausforderung sei es, BMW in ein Technologie-Unternehmen zu verwandeln, in dem der Kunde im Mittelpunkt stehe, so Krüger. "Wir haben auch einen Krieg um die Schnittstelle zum Kunden."