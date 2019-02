Selbstfahrendes Auto mit Testfahrer

Quelle: reuters

Google ist ein Konzern, der in viel mehr Bereichen aktiv ist als allein in seinem angestammten Bereich der Internet-Suchmaschinen. So hat der Konzern schon sehr früh Roboterautos entwickelt, die teilweise oder ganz autonom Fahren konnten. Im Dezember 2011 kam heraus, dass Google nach mehreren Jahren Entwicklung in den USA ein US-Patent für die Technik zum Betrieb von autonomen Fahrzeugen bekommen hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte Googles Testflotte nach eigener Aussage schon über 250.000 Kilometer unter wenig Einwirkung des Fahrers hinter sich - und mehr als 1.600 Kilometer ganz ohne Fahrerbeteiligung. Auch der Beförderungs-Dienstleister Uber forscht in diesem Bereich. Beide Unternehmen aber wollen am Ende keine Autos bauen, sondern die Betriebssysteme für die Roboterfahrzeuge liefern.