Bobbahn in Lake Placid Quelle: ap

Die deutschen Bob-Piloten um Francesco Friedrich haben noch einige Anlaufschwierigkeiten. Auch beim zweiten Weltcup der Saison in Lake Placid/USA verpasste Friedrich mit Anschieber Martin Grothkopp in seiner Spezialdisziplin Zweierbob als Neunter deutlich die Podestplätze. Der Stuttgarter Johannes Lochner sorgte mit Christopher Weber auf der Bremse als Sechster noch für das beste Ergebnis aus deutscher Sicht.



Nico Walther wurde im Zweier mit Anschieber Kevin Kuske zeitgleich mit Friedrich Neunter. Der Sieg ging an das US-Duo Codie Bascue/Sam McGuffie.