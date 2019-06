Robert Kyagulanyi Ssentamu erhebt schwere Vorwürfe gegen Yoweri Museveni, den Präsidenten von Uganda.

Quelle: dpa

Museveni war einer der Rebellenführer, die 1986 Ugandas Hauptstadt Kampala eroberten und dem Terror im Land ein Ende setzten. Als er sich zum Präsidenten ausrief, galt er als Hoffnungsträger und versprach seine Amtsgeschäfte rechtzeitig zu übergeben. Das war vor 33 Jahren. Der mittlerweile 74-jährige Museveni ließ die Verfassung ändern, sodass er theoretisch bis an sein Lebensende regieren darf. Bobi Wine bringt all das in Gefahr.



Seit 2017 sitzt er als Abgeordneter im Parlament, in zwei Jahren sind Präsidentschaftswahlen. Die jüngsten Umfragen sehen Präsident Moseveni bei 32 Prozent der Stimmen, den möglichen Herausforderer Wine bei 22 Prozent. Das zeige, dass 68 Prozent der Ugander genug hätten von der Unterdrückung, sagt dieser. "Ich glaube, dass Museveni vor 2021 gestürzt werden kann - je früher er geht, desto besser für Uganda."