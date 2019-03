Thorsten Margis , Francesco Friedrich, Martin Grothkopp, Candy Bauer

Quelle: ap

Francesco Friedrich hat als erster Bobpilot der Welt den Double-Hattrick geschafft. Nach seinem fünften Sieg in Serie im kleinen Schlitten holte er am Samstagabend im kanadischen Whistler trotz eines Muskelfaserrisses auch den WM-Titel im Viererbob und ist somit seit 2017 bei WM und Olympia in beiden Disziplinen ungeschlagen. Damals gewann er bei der Heim-WM in Königssee in beiden Disziplinen, raste 2018 in Pyeongchang zum olympischen Doppelsieg und wiederholte nun als erst zweiter Pilot nach dem Italiener Eugenio Monti 1961 in Lake Placid sein WM-Double. Und das alles mit derselben Crew. Nächstes Ziel: Die Heim-WM 2020 im sächsischen Altenberg.