Türkische Einheiten passieren die türkisch-syrische Grenze. Quelle: Can Erok/AP/dpa

Türkische Bodentruppen sind in die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Afrin in Syrien einmarschiert. Das sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim laut Nachrichtenagentur dha.



Die Türkei hatte am Samstag mit Luftschlägen eine groß angelegte Offensive gegen kurdische Truppen im Nordwesten Syriens begonnen. Türkische Panzer seien an der Grenze zu Syrien aufgefahren. Die "Operation Olivenzweig" zielt auf die mit den USA verbündeten syrischen Volksschutzeinheiten YPG ab.