Kriese: Das Gegenteil wird der Fall sein. Eine Steuer ist immer eine Belastung. Ein Käufer, der also weiß, dass er eine bestimmte Bodenwertsteuer an die Gemeinde zahlen muss, über Jahre, der wird diese Bodenwertsteuer nicht auch noch dem Verkäufer zahlen. Nein, der Effekt wird der sein, dass der Verkäufer dem Käufer entgegen kommen muss, und zwar in der Höhe der Bodenwertsteuer. Das drückt den Grundstückspreis und am Ende auch die Miete. Wobei Sie in einem Punkt natürlich recht haben: Niemand wird durch die Bodenwertsteuer davon abgehalten, zu spekulieren. Wer partout spekulieren und warten will, nimmt auch in Kauf, höhere Steuern zu zahlen. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass die Gemeinde nicht mehr so gut wie leer ausgeht. Sie erhält eine angemessene Zahlung für ihre Leistungen.