Diese Frauen sind alle um ihre Rente bis heute gebracht worden. Bodo Ramelow, Thüringens Ministerpräsident

Es gehe um "Fehler, die vor 30 Jahren passiert sind". Die Menschen würden darauf warten, dass die endlich korrigiert würden. Rentenrechtliche Fragen etwa. Es gebe Beispiele, von denen viele Menschen in Westdeutschland gar nichts wüssten. Etwa die Ehefrau, die in einer Bäckerei mitgeholfen, den Betrieb gestärkt und stabilisiert habe. "Das kannte man in Westdeutschland so nicht", sagt Ramelow. "Also hat man vergessen, das im Rentenüberleitungsrecht zu regeln. Diese Frauen sind alle um ihre Rente bis heute gebracht worden."