Vielerorts sind bereits Waldbrände ausgebrochen. Brandenburg gilt als das am stärksten gefährdete Bundesland. Betroffen waren bereits verschiedene Bundesländer von Baden-Württemberg über Niedersachsen und Hamburg. Am Dienstag brannten zwei Hektar Wald bei Weberin in Mecklenburg-Vorpommern. Am Bleiloch-Stausee in Thüringen kämpften am Dienstag Einsatzkräfte gegen ein riesiges Feuer. Den Behörden zufolge stand ein Waldgebiet auf rund 13 Hektar in Flammen. Der Landrat rief am Nachmittag den Katastrophenfall aus. Der am Ostersonntag erstmals ausgebrochene Brand galt eigentlich schon als gelöscht, ist aber zwischenzeitlich an mehreren Stellen wieder aufgeflammt. Menschen seien nicht in Gefahr, hieß es.