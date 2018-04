Maria Böhmer wird auch türkische Regierungsvertreter treffen. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer, ist zu Gesprächen mit Regierungsvertretern in die Türkei aufgebrochen. Es ist die erste offizielle Reise seit einem Besuch von Außenminister Sigmar Gabriel im Juni.



Böhmer will in Ankara unter anderem den stellvertretenden Außenminister Ahmed Yildiz treffen. Die Bundesregierung fordert die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel und mindestens acht weiterer deutscher Staatsbürger, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert sind.