"Sackdoof, feige und verklemmt, ist Erdogan der Präsident" - das sind noch die harmlosesten Zeilen des "Schmähgedichts" von Jan Böhmermann, das er im März 2016 in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" präsentierte. Was Böhmermann mit dem Gedicht wirklich ausdrücken und erreichen wollte, wird nur deutlich, wenn man auch seine erläuternde Einleitung berücksichtigt. Böhmermann sagte einleitend, er wolle demonstrieren, durch welche Äußerungen die Grenzen der Meinungsfreiheit tatsächlich verletzt werden. Hintergrund hierfür war eine Welle von Verhaftungen gegen Journalisten in der Türkei sowie eine heftige Kritik von Präsident Erdogan an einem eher harmlosen Satirebeitrag in der NDR-Sendung extra3.