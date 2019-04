Dass Boeing die 737-Max Produktion herunterfährt, kam nicht völlig überraschend. Schon im März hatte der Konzern nach internationalen Startverboten die Lieferungen ausgesetzt. Dabei hatte Boeing ursprünglich gehofft, die Produktion der Maschine auf 57 pro Monat zu erhöhen. Inzwischen stehen zahlreiche unausgelieferte Jets vom Typ Max in der Konzernwerkshalle in Renton im US-Staat Washington. Muilenberg erklärte, die vorläufige Drosselung solle ein gesundes Produktionssystem am Laufen und aktuelle Beschäftigungszahlen bei

Boeing konstant halten. Dies bedeutet praktisch, die Fertigung von 737 Max jetzt herunterzufahren, um spätere tiefe Einschnitte zu vermeiden, falls die Systemwartungen länger als erwartet dauern sollten.