Analysten rechnen für das laufende Jahr mit deutlichen Rücksetzern: Die Schweizer Bank UBS erwartet einen Rückgang des Gewinns je Aktie um etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Am Aktienkurs zeigen sich die Auswirkungen deutlich: Stand das Papier am 1. März noch bei 440,62 Dollar, so notierte es am 22. März nur noch bei 362,17 Dollar. 34 Milliarden Dollar an Börsenwert hat der Flugzeugbauer aus Seattle in diesen zwei Wochen verloren.