Was am Ende am schwersten wiegen dürfte: Die Kundenmeinung. Die Öffentlichkeit mag hin und wieder schnell vergessen, wenn aber ein Flugzeugtyp mit einem solchen Bekanntheitsgrad wie "737" betroffen ist - allgemein sogar mit dem freundlichen Beinamen "Bobby" versehen - in negatives Umfeld gerät, dann ist in der Branche Alarmstimmung angesagt. Vor allem: Dieses Thema verschwindet nicht. Die Quartalszahlen von Boeing mögen verrauschen, wenn aber solche Fluggesellschaften wie Ryanair ihr Wachstum gebremst sehen, wie gerade verkündet, dann heißt das nicht nur, dass die Airbus-Freunde, wie etwa Lufthansa-Tochter Eurowings, an Marktanteil gewinnen.



Es heißt auch: Am Himmel ist bei schweren Pannen schnell die Luft raus. Staranwalt Feinberg wird manches Geschick brauchen, um Boeing über die Runden zu bringen. Hierzulande unterliegt der Jurist ohnehin einer gewissen Beobachtung: Er verhandelt nämlich mit im Skandalfall Glyphosat, jenes Unkrautvernichters von Monsanto, der Bayer-Tochter. Aber das ist eine andere Geschichte.