Flugzeuge der Fluggesellschaft American Airlines.

Quelle: Tom Gilbert/Tulsa World/dpa

In der Krise um das Unglücksmodell 737 Max hat sich der US-Flugzeugbauer Boeing mit American Airlines auf eine Schadenersatzzahlung geeinigt. Die Höhe sei vertraulich, sagte der Vorstandschef der Fluggesellschaft, laut einer Mitteilung.



Er gab aber an, American Airlines wolle einen Anteil von 30 Millionen Dollar (rund 27 Mio Euro) im Rahmen der Gewinnbeteiligungsstrategie an die Mitarbeiter weitergeben. Diese leisteten trotz der "andauernden Herausforderungen" weiterhin tolle Arbeit.