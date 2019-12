Blaulicht.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild/Archiv

In der Schöneberger Pallasstraße, die in der Silvesternacht eine der Berliner Feuerwerksverbotszonen ist, sind acht Menschen vorläufig festgenommen worden. Mehrere Gruppen hatten sich versammelt und Feuerwerk gezündet, wie die Polizei mitteilte. Feuerwerk sowie Drogen wurden beschlagnahmt.



Die Polizei sprach mehrere Platzverweise aus. Es wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz, schweren Landfriedensbruchs und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet.