"Aktien sind mit teilweise hohen Rabatten zu haben, nur keiner will so recht zugreifen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Auch weil die Investoren befürchten, dass in diesem Jahr die Einzelhandelsumsätze in der Vorweihnachtssaison eben nicht mehr so sprudeln." Wegen steigender Renditen an den Rentenmärkten seien Aktien nicht mehr so konkurrenzlos, erklärte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader den andauernden Ausverkauf. Das belaste vor allem die Lieblinge der Vergangenheit. "Und was hoch steigt, kann tief fallen, und es kann vor allem noch tiefer fallen."