In diesem Umfeld steigen auch die Anleihezinsen vor allem in den USA. US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit bringen mittlerweile wieder Renditen von fast drei Prozent. Das wiederum ist ziemlich lukrativ - denn amerikanische Staatsanleihen gelten sozusagen als ausfallsicher. War es in den vergangenen Jahren so, dass durch Nullzinsen und Anleihekäufe der Notenbanken die Zinsen an den Anleihemärkten kaum mehr Rendite versprachen, und Anleger deswegen an den Aktienmärkten ihr Glück suchten, könnte sich das Blatt also langsam wieder wenden. Anleger könnten also damit beginnen, umzuschichten: raus aus den vergleichsweise risikoreichen Aktienmärkten, rein in Staatsanleihen. Auch die Renditen von Bundesanleihen haben sich in den vergangenen Wochen stetig bergauf entwickelt - wenn auch auf viel niedrigerem Niveau als Anleihen in den USA.