Die 10er Jahre werden als wirtschaftlich und finanziell starkes Jahrzehnt in die Geschichte eingehen. Entstanden quasi in den Trümmern der weltweiten Finanzkrise erlebte die Welt einen langen wirtschaftlichen Aufschwung. Davon profitierten auch die Börsen.



Der Dax hat in diesem Jahrzehnt 124 Prozent zugelegt und ist damit mit den stärkeren Nebenwerten quasi auch Weltspitze. Am stärksten entwickelten sich US-Technologiewerte. Die 10er waren das Jahrzehnt von Facebook, Amazon, Apple, Google und Netflix. Davon profitierte auch der Technologieindex Nasdaq 100, der mehr als 350 Prozent in einem Jahrzehnt zulegen konnte.



Quelle: Jan-Ole Kraksdorf