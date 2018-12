Auch ZDF-Korrespondent Frank Bethmann spricht von "ganz viel Konjunktiv". Die Hoffnung, dass mit einer Einigung der beiden wichtigsten Volkswirtschaften der Welt ein Anstieg der Weltkonjunktur einhergeht und Strafzölle der Vergangenheit angehören könnten, hätte letztlich zu den Zuwächsen an der Börse geführt, so Bethmann. Der heutigen Euphorie könne jedoch an diesem Dienstag schon Ernüchterung folgen, wenn Donald Trump die Bosse von Daimler, BMW und VW in Washington empfängt.



Trump twitterte am Montag, dass ein "großer Satz vorwärts" in den Beziehungen der USA zur Führung in Peking gelungen sei. "Sehr gute Dinge werden passieren", orakelte der US-Präsident. Die US-Verhandlungen erfolgten dabei aus einer Position "großer Stärke". China habe allerdings gleichfalls "viel zu gewinnen, wenn ein Deal vollendet wird". Zugleich forderte er, China müsse faire Wettbewerbsbedingungen erfüllen.