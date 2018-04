Musik-Streaming-App Spotify auf einem Smartphone. Archivbild Quelle: Mikko Stig/Lehtikuva/dpa

Der weltgrößte Musikstreamingdienst Spotify startet heute an der Börse. Bei dem Börsengang in New York will das schwedische Unternehmen Aktien im Wert von etwa bis zu einer Milliarde Dollar in Umlauf bringen.



Allerdings will Spotify keine neuen Aktien verkaufen, sondern nur bereits bestehende Anteile in den Handel bringen. Dies spart Kosten, allerdings wird auch kein frisches Geld eingesammelt. Spotify hat nach eigenen Angaben 71 Millionen zahlende Abonnenten, macht aber bisher Verluste.