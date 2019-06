Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Buchkäufer in Deutschland zum ersten Mal seit 2012 wieder gestiegen. 29,9 Millionen Menschen ab 10 Jahren kauften mindestens ein Buch, erklärte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 2017 gab es 29,6 Millionen Buchkäufer.



Börsenvereins-Chef Alexander Skipis sprach von einem "Wendepunkt in der Buchbranche". Besonders erfreulich seien die Zuwächse bei den 20- bis 29-Jährigen (plus 15,2 Prozent) und den 30- bis 39-Jährigen (plus 15,8 Prozent).