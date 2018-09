Amazon wurde 1994 als kleiner Online-Versand für Bücher gegründet und revolutionierte den Einzelhandel. In zwei Jahrzehnten expandierte das Unternehmen weit über seinen Ursprung als Internet-Buchhändler hinaus. Amazon hat zudem eigene Elektronikgeräte wie den E-Book-Reader Kindle entwickelt und produziert Serien für seinen Streamingdienst. Eine große Einnahmequelle ist auch der Dienst zur Speicherung von Daten in der Cloud. Der internationale Erfolg machte Gründer Jeff Bezos nach Einschätzung des Magazins "Forbes" zum reichsten Mann der Welt; in diesem Jahr schaffte er es auf Platz eins der "Forbes"-Milliardärsliste.