Der Hexenkessel von Eppingen. Quelle: Stephen Wolf/dpa

Nach einem Unfall mit einem Hexenkessel bei einem Fastnachtsumzug in Eppingen nahe Heilbronn versuchen die Ermittler, den genauen Hergang zu rekonstruieren. Bei der Veranstaltung war eine 18-Jährige durch den Kessel mit heißem Wasser schwer an den Beinen verbrüht worden. Sie kam in eine Spezialklinik.



Als die junge Frau zu schreien begann, hätten die Hexen sie am Straßenrand abgesetzt. Die Ermittler gehen von fahrlässiger Körperverletzung und möglicher unterlassener Hilfeleistung aus.