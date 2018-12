Am berührendsten sind für mich immer die unmittelbaren Kontakte mit den Kindern und den Eltern. André Borsche, Arzt

Ein lachender Dreijähriger empfängt den Arzt. Und eine rasche Kontrolle der Verbände ergibt: alles in bester Ordnung. André Borsche ist dankbar für diesen kurzen Einblick in die Lebensverhältnisse der Familie. Alex' Mutter lebt mit ihren beiden Kindern in einem einzigen kleinen Raum und schlägt sich irgendwie durch. Der Vater hat die Familie verlassen, weil er seiner Frau die Schuld an Alex’ Unfall gibt. Das Geld reicht kaum für ein Busticket, geschweige denn für eine ärztliche Behandlung. Doch nicht nur sie ist dankbar - die Ärzte sind es auch: "Am berührendsten sind für mich immer die unmittelbaren Kontakte mit den Kindern und den Eltern", sagt André Borsche auf der Rückfahrt. "Zu sehen, wo man geholfen hat. Diese Emotionen können wir nicht erwarten, sie werden uns geschenkt. Und das hier so hautnah und so ehrlich und so ohne Hintergedanken erleben zu dürfen, etwas Schöneres kann man sich nicht wünschen."