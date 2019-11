Proteste in Bolivien.

Quelle: Juan Karita/AP/dpa

Nach den Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition hat Boliviens linker Staatschef Evo Morales seinen "gewalttätigen" Gegnern einen Putsch vorgeworfen. Die Demokratie des Landes sei in Gefahr, twitterte er.



Berichten zufolge sollen in einigen Regionen auch Polizisten gegen Morales rebelliert haben. Seit der Präsidentschaftswahl am 20. Oktober liefern sich die beiden politischen Lager des Landes erbitterte Auseinandersetzungen.