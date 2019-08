Evo Morales (Mitte) hilft bei der Brandbekämpfung.

Quelle: Raúl Martínez/ABI/dpa

Boliviens Präsident Evo Morales hat sich im Urwald verlaufen. "Wir haben in der vergangenen Nacht ein kleines Abenteuer erlebt", sagte der erste indigene Staatschef Boliviens in Robore im Osten des Landes.



"Wir sind fast eine Stunde herumgeirrt, aber dank der Hilfe von Soldaten konnten wir den Rückweg finden", berichtete der Präsident lachend. Morales war vor Ort, um an der Bekämpfung der verheerenden Brände teilzunehmen, die nicht nur in Brasilien, sondern auch in Bolivien wüten.