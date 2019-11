Der Sozialist Morales hat Bolivien in eine Phase wirtschaftlichen Wachstums geführt, die Inflation eingedämmt, Straßen gebaut und Boliviens ersten Satelliten ins All schicken lassen. Aber dann verprellte er viele einstige Bewunderer, in dem er ein Referendum nicht anerkannte, das die Begrenzung der Amtszeiten des Präsidenten bestätigte. Er konnte am 20. Oktober antreten, weil das Verfassungsgericht diese Beschränkung untersagte.