International sorgen sich Politiker angesichts der verheerenden Brände um die Zukunft des brasilianischen Regenwaldes. Frankreichs Präsident Macron will das Thema beim G7-Gipfel auf die Agenda heben. Brasiliens Präsident Jair Messias Bolsonaro verbittet sich jedoch jegliche Einmischung von außen. Der Druck auf den Regierungschef steigt allerdings.



Nun will er die Flammen mit Hilfe der Armee unter Kontrolle bringen. Eine Entscheidung dazu werde es bald geben, kündigte Bolsonaro in Brasilia vor Journalisten an. Zudem verpflichtete er nach einer Krisensitzung alle Ministerien dazu, Maßnahmen zur Bekämpfung der Waldbrände zu ergreifen. Ziel sei die "Erhaltung und Verteidigung des Regenwaldes im Amazonasgebiet, unseres nationalen Erbes", hieß es in der Anordnung.