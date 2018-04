Bolt hat 1.Training schon hinter sich

heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Usain Bolt hat sein Training mit den Profis von Borussia Dortmund bereits absolviert. Laut Medien hat der 31-Jährige am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände in Dortmund-Brackel eine insgesamt zweistündige Einheit mit den neun verblieben BVB-Profis und Trainer Peter Stöger absolviert.



Der Sprintstar wollte unter normalen Bedingungen professionell trainieren und eine Einschätzung vom BVB-Coach über seine fußballerischen Fähigkeiten. Am Freitag will Bolt dann noch mal für das Publikum mit dem Team trainieren, das wegen der Länderspiele mit Nachwuchsspielern aufgefüllt wird.