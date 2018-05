Insgesamt wurden bei der Attacke 13 Menschen verletzt. Quelle: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Bombenexplosion in St. Petersburg als Terroranschlag bezeichnet. Er drohte Terroristen mit noch härterem Vorgehen. Das sagte er bei einer Ordensverleihung für russische Soldaten.



In einem Supermarkt im Nordosten von Russlands zweitgrößter Stadt war am Vorabend eine kleine selbstgebaute Nagelbombe mit einer Sprengkraft von etwa 200 Gramm Dynamit explodiert. Dabei waren nach korrigierten Angaben der Behörden 13 Menschen verletzt worden.