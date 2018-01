Wenige Häuser weiter wartet ein älteres Ehepaar in seiner Wohnung seit mehr als zwei Stunden auf den Pflegedienst. Die Polizei muss schließlich einen Rettungswagen rufen, auch der lässt auf sich warten. Eine ältere Frau harrt noch lange nach 8 Uhr verängstigt und frierend auf einem Mauervorsprung aus. Sie weiß nicht so recht, wohin sie soll. "Ich mag so große Menschengruppen nicht", erklärt sie, weshalb sie nicht in die Unterkunft in die Messehalle will.