Wegen Jemen-Krieg: Gegen RWM Italia wurde Strafanzeige erstattet.

Menschenrechtsorganisationen haben Strafanzeige gegen die italienische Tochterfirma des deutschen Waffenkonzerns Rheinmetall gestellt. Es geht um Waffenexporte nach Saudi-Arabien und um eine Bombardierung 2016 im Jemen.



Die Staatsanwaltschaft in Rom soll die Verantwortung der Manager von RWM Italia und der Waffenexport-Aufsicht UAMA untersuchen. Das erklärten das European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und die jemenitische Mwatana Organization for Human Rights.