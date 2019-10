Unterdessen bestätigte der IS den Tod Al-Bagdadis und ernannte Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi als seinen Nachfolger. Der IS werde "seine Mission forsetzen", warnte die Gruppe in einer am Donnerstag veröffentlichten Audio-Botschaft. Der Einsatz der US-Spezialkräfte gegen Al-Bagdadi begann dem Militär zufolge in der Nacht zum Sonntag auf einem Stützpunkt in Syrien, von wo aus die Soldaten etwa eine Stunde lang mit Helikoptern über feindliches Gebiet zu seinem Versteck flogen. Die Aufnahmen zeigen einen schmucklosen Hof und ein scheinbar einfaches Gebäude in karger Landschaft, direkte Nachbarn gibt es keine. Ein Video zeigt, wie sich die Soldaten nach der Landung auf die Mauer zubewegen.