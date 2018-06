heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Nach dem Bombenalarm am Potsdamer Weihnachtsmarkt sucht die Polizei nach dem Absender des Pakets. Dazu soll auch die Zusammensetzung der vermutlich mit Hunderten Nägeln versehenen Sendung genau untersucht werden.



Nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) enthielt die Fracht zwar keinen Zünder, aber einen sogenannten Polenböller. Ein Lieferdienst hatte die Sendung in einer Apotheke in unmittelbarer Nähe der Weihnachtsmarkt-Buden abgegeben.