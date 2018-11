Der Angeklagte wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Nach dem Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund vom April 2017 ist der Attentäter zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Das Dortmunder Schwurgericht erklärte den 29-jährigen Sergej W. am Dienstag des 28-fachen Mordversuches für schuldig.



Sergej W. hatte bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses zum Champions-League-Heimspiel gegen den AS Monaco drei Sprengsätze am Teamhotel des BVB gezündet, um die Spieler zu töten und damit den Kurs der BVB-Aktie zum Absturz zu bringen.