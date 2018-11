Explosion in Mogadischu Quelle: reuters

Bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen, darunter laut Behörden auch mutmaßlich islamistische Angreifer. Die Polizei vermutet die islamistische Terrororganisation Al-Shabaab hinter dem Autobombenanschlag.



In der Stadt kommt es immer wieder zu schweren Anschlägen, zu denen sich meist Al-Shabaab bekennt. Die Gruppe will in Somalia eine radikalislamistische Herrschaft errichten.