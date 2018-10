Zuschauersaal des Moskauer Bolschoi-Theaters Quelle: Ulf Mauder/dpa

Wegen anonymer Bombendrohungen haben Moskauer Sicherheitskräfte rund 30 Gebäude geräumt, darunter das renommierte Bolschoi-Theater und das beliebte Kaufhaus GUM am Roten Platz. Allein im Bolschoi-Theater wurden rund 3.500 Menschen in Sicherheit gebracht, wie die Agentur Tass meldete. Über echte Bombenfunde war zunächst nichts bekannt.



Seit 11. September gehen in ganz Russland regelmäßig anonyme Nachrichten über angebliche Bomben in Hotels, Einkaufszentren, Bahnhöfen und Flughäfen ein.