Bombenfund im Zooviertel Hannover

Quelle: dpa

In Hannover müssen 15.000 Menschen ihre Wohnungen wegen einer Bombenentschärfung verlassen. Die Evakuierung begann am Montag gegen 19 Uhr, wie die Stadt mitteilte. Im Zooviertel war zuvor eine fünf Zentner schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Betroffenen können voraussichtlich erst in der Nacht zurück nach Hause.



Auch in Köln sollte am Abend eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Rund 4.800 Menschen mussten bei der Evakuierung in Köln ihre Wohnungen verlassen.