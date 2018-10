Movie Park Germany in Bottrop (Nordrhein-Westfalen). Archivbild Quelle: Matthias Balk/dpa

Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Freitagabend einen Freizeitpark in Bottrop geräumt. Etwa 11.000 Menschen hätten das Gelände des Movie Parks Germany verlassen müssen, sagte eine Sprecherin. Eine akute Gefahr sei aber nicht ersichtlich gewesen.



In der Nacht gab die Polizei dann Entwarnung. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Inhalte in dem Warnanruf frei erfunden waren. Möglicherweise sollte wegen eines privaten Streits Besuchern des Parks der Abend verdorben werden.