Noch liegt der Hauptsitz der Arzneimittelagentur EMA in London. Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Die frühere Bundeshauptstadt Bonn hat sich im Rennen um den künftigen Sitz der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) nicht durchsetzen können. Die deutsche Bewerbung schied bereits in der ersten Runde einer geheimen EU-Abstimmung in Brüssel chancenlos aus.



In einer Stichwahl kam es schließlich zu einem Unentschieden zwischen Mailand und Amsterdam. Die Entscheidung fiel daraufhin per Losverfahren für die niederländische Hauptstadt. Die EMA soll wegen des Brexits London verlassen.