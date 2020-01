Und sie wirkt, sagt Christoph Schalast, Professor an der Frankfurt School of Finance. "Mit der Einführung der Kassenbonpflicht hat sich die Steuergerechtigkeit in Ländern wie Italien seit 1987 verbessert", so Schalast. Dort waren Kunden zu Beginn sogar gezwungen, ihren Beleg mitzunehmen. In Deutschland ist das nicht der Fall. Der Händler ist zwar verpflichtet einen Beleg auszuhändigen, der Kunde aber nicht, ihn auch mitzunehmen.