Oesterling will damit Konflikte vermeiden, wie es sie im vergangenen Jahr in München gegeben hat, als Obike aus Singapur mit einem Schlag fast 7.000 Mieträder in die Stadt brachte. Der Protest über wild abgestellte Leihräder schlug vielfach in Vandalismus um. Um ihr Geschäftsmodell nicht zu gefährden, bemühen sich die Leihrad-Anbieter aber inzwischen verstärkt um Kooperation mit den Städten.