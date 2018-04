Spätestens mit dem warmen Wetter ist die Camping-Saison eröffnet. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das schöne Frühlingswetter macht Campingfreunden in Deutschland wieder Lust auf Urlaub mit Zelt, Wohnwagen und Wohnmobil. Nach vier Rekordjahren in Folge dürfte es auch in diesem Jahr mit den Übernachtungszahlen aufwärts gehen, sagte Gunter Riechey, Präsident des Branchenverbandes BVCD. "Wir erwarten 2018 einen deutlichen Zuwachs."



Laut ADAC zahlen zwei Erwachsene mit einem zehnjährigen Kind derzeit in Deutschland 29,13 Euro für die Übernachtung auf einem Campingplatz.