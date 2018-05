Die Bauindustrie erlebt einen Bauboom. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Bauboom infolge niedriger Zinsen hat der Bauindustrie in Deutschland 2017 das beste Neugeschäft seit 21 Jahren beschert. Mit einem Plus von 6,6 Prozent zum Vorjahr und einem Volumen von 72,3 Milliarden Euro kletterten die Auftragseingänge im Baugewerbe auf den gleichen Wert wie 1996. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.



Hauptgrund für den Bauboom ist die große Nachfrage nach Häusern und Wohnungen. Zudem treiben die starke Wirtschaft und steigende Einkommen die Immobilienmärkte an.