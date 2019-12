64 Menschen konnten den Berichten zufolge gerettet werden. Sie wurden ebenfalls vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauerte am Donnerstagmorgen noch an. Die Migranten an Bord des Bootes kamen den Berichten zufolge aus Afghanistan, Bangladesch und Pakistan. Die Ursache des Bootsunglücks war zunächst unklar. Unklar ist auch, warum sich die Migranten in einem Boot auf dem See befanden. Der Van-See liegt in der östlichen Provinz Van nahe der Grenze zum Iran.