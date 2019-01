Die maltesische Marine habe die Migranten von den Schiffen "Sea Watch 3" und "Professor Albrecht Penck" übernommen und an Land gebracht, berichtete die Tageszeitung "Malta Today". Die privaten Seenotretter äußerten sich erleichtert. Maltas Regierungschef Joseph Muscat hatte zuvor erklärt, dass in der EU eine Lösung gefunden worden sei und die 49 Menschen an Land dürften. Sie sollten wie rund 130 bereits auf Malta angelandete Personen auf acht weitere EU-Staaten verteilt oder in ihre Heimat zurückgebracht werden.