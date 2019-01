Immer wieder versuchen Menschen, über den Ärmelkanal zu kommen.

Die britische Polizei hat zwei mutmaßliche Menschenschmuggler festgenommen. Sie sollen die illegale Einreise von Migranten über den Ärmelkanal organisiert haben. Es handele sich um einen 33 Jahre alten Iraner und einen 24-jährigen Briten, teilte die National Crime Agency (NCA) in London mit.



Die beiden Männer waren Mittwochabend in Manchester festgenommen worden. Die Zahl der Migranten, die über Frankreich illegal nach Großbritannien kommen, ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen.